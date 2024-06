Résultat des législatives à Urt : l'élection 2024 en direct

Le taux de participation constituera indéniablement un facteur fort de ces élections législatives à Urt. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,76% au premier tour, soit 1 440 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Urt ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait ramener les électeurs d'Urt vers les urnes.

08:02 - Quels sont les horaires du bureau de vote d'Urt ?

Lors des élections législatives 2024, les 577 parlementaires français de l'Assemblée législative vont être désignés lors d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Plus précisément, ce 30 juin, les votants d'Urt vont devoir se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement divisé, sans majorité absolue. Parmi les liste en présence dans la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui réussira à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la localité ? Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Urt. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Urt dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.