Résultat des législatives 2024 à Anglet : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation constitue un facteur décisif des élections législatives. Les résidents d'Anglet ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 72,16%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,59% au premier tour et 50,45% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Anglet ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,27% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 77,36% au premier tour, c'est-à-dire 25 306 personnes.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Anglet

En pleine campagne électorale législative, Anglet se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 41 153 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 4 990 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 28 511 foyers fiscaux. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 342 résidents étrangers, représentant 3,33% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,43%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2500,2 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Anglet incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.