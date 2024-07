Résultat des législatives 2024 à Bardos (64520) – 2e tour [PUBLIE]

L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 6,12% des voix à Bardos. Un score en baisse de -11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on tient compte de la progression du RN vue lors des dernières élections au niveau national, soit quinze points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part d'électeurs grattés par le parti à Bardos s'élève par ailleurs à 15 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisant pour acter une implantation durable du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux législatives il y a deux ans à Bardos

Reste dorénavant à déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à Bardos, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était également de 37,01% pour Florence Lasserre , Bardos faisant déjà partie de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. A l'issue du second tour,c'est encore Florence Lasserre qui glanera le plus de suffrages, avec 64,01% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,99%.