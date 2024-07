Résultat des législatives 2024 à Bayonne : les premiers chiffres du 2e tour

À Bayonne, l'abstention est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les résidents de Bayonne ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,86%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,09% au premier tour et 45,76% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 73,64% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 69,88% au second tour, ce qui représentait 23 855 personnes. Les incitations à faire "barrage" au RN pourraient potentiellement faire augmenter le pourcentage de participation à Bayonne.

17:29 - Bayonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact auront les électeurs de Bayonne sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 2269 habitants par km² et un taux de chômage de 11,82%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,21%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 16 196 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (23,8%) et le nombre de résidences HLM (20,31% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Bayonne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,9% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.