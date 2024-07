Résultat des législatives 2024 à Boucau : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Boucau, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Boucau s'élevait à 74,42%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,83% au premier tour et 53,18% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Boucau ce soir ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 5 991 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,04% avaient pris part au vote, contre une participation de 77,84% au second tour, c'est-à-dire 4 666 personnes.

17:29 - Boucau : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quelle influence les électeurs de Boucau exercent-ils sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,21% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec 46,38% de population active et une densité de population de 1365 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,47%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 245 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,73%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,17%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Boucau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,81% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.