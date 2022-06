Résultat des législatives à Val-Cenis - Election 2022 (73480) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Val-Cenis

Le résultat des élections législatives 2022 à Val-Cenis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Savoie

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Savoie

Le résultat de la législative 2022 à Val-Cenis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Les Républicains qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les 1876 citoyens de Val-Cenis inscrits dans la 3ème circonscription de la Savoie. Emilie Bonnivard a ainsi recueilli 56% des voix dans la commune. Nathalie Krawezynski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 19% des suffrages. A la 3e position, Xavier Trosset (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 10% des votes. Les électeurs des 94 autres communes appartenant à la 3ème circonscription de la Savoie voteront-ils comme ceux de Val-Cenis ? L'abstention atteint 45% des habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 836 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Val-Cenis Emilie Bonnivard Les Républicains 33,10% 56,18% Nathalie Krawezynski Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,76% 18,82% Marie Dauchy Rassemblement National 19,57% 8,53% Xavier Trosset Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,78% 10,49% Patricia Nowak Ecologistes 2,66% 1,47% Mikaël Florio Reconquête ! 2,13% 0,98% Vincent Thomazo Droite souverainiste 1,61% 1,27% Ghislaine Socquet-Juglard Ecologistes 1,48% 1,47% Pascale Trouvé Divers extrême gauche 0,90% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Val-Cenis Taux de participation 52,66% 55,44% Taux d'abstention 47,34% 44,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,58% Nombre de votants 39 204 1 040

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Val-Cenis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:54 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Val-Cenis ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Val-Cenis comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,66% des suffrages en avril dernier dans la commune. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,02% et 1,3% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 22,98% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Val-Cenis ? Au précédent scrutin, à Val-Cenis, Emmanuel Macron figurait en première position au 1er round de la présidentielle avec 28,32% des voix, devant Marine Le Pen à 22,44%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 15,66% et Valérie Pécresse, quatrième avec 11,9%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront probablement ce paysage lors des législatives à Val-Cenis ce dimanche. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Val-Cenis À Val-Cenis, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de bénéficier à l'abstention à Val-Cenis (73480). Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 24,24% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,42% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Val-Cenis ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédentes consultations politiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 49,68% au premier tour au niveau de Val-Cenis. La participation était de 48,4% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Val-Cenis Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Val-Cenis, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 9 candidats qui bataillent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1866 votants de Val-Cenis ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Val-Cenis : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 28,32% des votes au premier tour à Val-Cenis, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,44% et 15,66% des votes. Le choix des citoyens de Val-Cenis était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (61,98% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 38,02% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera le résultat des législatives à Val-Cenis (73480) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.