Résultat des législatives à Val-de-Scie : l'élection 2024 en direct

08:02 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Val-de-Scie

Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Val-de-Scie. A l'occasion des élections législatives 2024, les nouveaux députés de l'Assemblée législative vont être désignés au scrutin uninominal à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les Français doivent choisir parmi les différents candidats de leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement morcellé, sans majorité absolue. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle union politique tirera son épingle du jeu au cours de ces élections législatives à Val-de-Scie ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.