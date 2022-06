Résultat de la législative à Vandœuvre-lès-Nancy : en direct

En direct

18:46 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche à Vandœuvre-lès-Nancy ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Vandœuvre-lès-Nancy. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,21% et 1,91% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 38,12% à Vandœuvre-lès-Nancy pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Vandœuvre-lès-Nancy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Vandœuvre-lès-Nancy cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 32,0% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 29,49%, puis Marine Le Pen à 16,25% et Éric Zemmour à 5,84%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des voix en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - À Vandœuvre-lès-Nancy, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 demeure la participation L'un des critères clés de ces législatives sera le niveau de participation à Vandœuvre-lès-Nancy. La peur d'un retour du covid est susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Vandœuvre-lès-Nancy (54500). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 65,16% dans la commune, contre un taux de participation de 67,99% au premier tour, soit 10 463 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Vandœuvre-lès-Nancy à l'occasion des élections législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 63,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Vandœuvre-lès-Nancy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 56,27% pour le tour deux.