Résultat des législatives 2024 à Houdemont (54180) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quelles sont les options de reports de voix pour le Front populaire à Houdemont ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les votants du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Houdemont, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,75% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 30,69% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,82% à l'époque.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Houdemont ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette législative, au niveau local. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Houdemont ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 10 points dans la localité.

20:29 - Quel score final à Houdemont pour Ensemble aux élections législatives ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un indice précieux au moment du second tour. A l'époque dans la commune d'Houdemont, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 35,25% pour Emmanuel Lacresse , Houdemont faisant déjà partie de la 2ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (56,18% contre 43,82% pour LFI-PS-PC-EELV). Emmanuel Lacresse conservait donc son avance sur place.

20:05 - Emmanuel Lacresse (Ensemble pour la République) en avance avec 35,93% à Houdemont aux législatives Dimanche 30 juin, les habitants d'Houdemont ont plébiscité Emmanuel Lacresse (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 35,93% des bulletins de vote. Stéphane Hablot (Union de la gauche) et Geneviève Maillot (Rassemblement National) suivaient en recevant respectivement 32,75% et 24,74% des votants à l'échelle municipale. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la 2ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, puisque c'est Stéphane Hablot qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 39,91% devant Emmanuel Lacresse avec 30,74% et Geneviève Maillot avec 22,45%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux électeurs d'Houdemont une finale différente de celle dessinée dans la commune dimanche dernier.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Houdemont : quelle évolution ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Comme stipulé dans le post précédent, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives à Houdemont était de 31,53%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 45,39% des votants d'Houdemont, contre un taux d'abstention de 47,42% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Houdemont lors du deuxième tour des législatives ? À Houdemont, le taux de participation est immanquablement l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 31,53% à Houdemont lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 942 personnes en âge de voter dans la localité, 25,17% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,72% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,62% au premier tour et 51,59% au second tour. Le sentiment d'insécurité est de nature à impacter les choix que feront les citoyens d'Houdemont.

17:29 - Houdemont : enjeux locaux et perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique d'Houdemont façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,4% et une densité de population de 603 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,22%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,81%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,67%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,26% à Houdemont, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.