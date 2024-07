Résultat des législatives 2024 à Villers-lès-Nancy : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères essentiels des législatives 2024. Le taux de participation à Villers-lès-Nancy s'élevait à 71,4% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,39% au premier tour et 53,27% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Villers-lès-Nancy ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,2% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 75,77% au second tour, ce qui représentait 7 926 personnes. L'inflation dans le pays cumulée avec les craintes dues au conflit militaire entre Israël et la Palestine, sont notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Villers-lès-Nancy (54600).

17:29 - Villers-lès-Nancy et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La composition démographique et socio-économique de Villers-lès-Nancy détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,18% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,17%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,56%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,77%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 10,31% à Villers-lès-Nancy, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.