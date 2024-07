Résultat des législatives 2024 à Jarville-la-Malgrange : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Jarville-la-Malgrange : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

La démographie et le profil socio-économique de Jarville-la-Malgrange contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,96%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (42,24%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2070,34 euros par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,33% et d'une population étrangère de 10,99% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,16% à Jarville-la-Malgrange, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.