Résultat de la législative à Vendat : 2e tour en direct

En direct

17:59 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la ville ? Dans les 2 bureaux de vote de Vendat, les voix qui avaient choisi la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés lors des législatives seront probablement décisives ce dimanche pour la 2ème étape du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 19,22% des suffrages il y a sept jours. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,29%, 4,06%, 1,31% et 3,27% il y a deux mois. Autrement dit un total théorique de 21,93% pour le bloc de gauche.

15:30 - À Vendat, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place Avec 26,96% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Vendat dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des législatives. Elle a devancé les représentants Rassemblement National et Les Républicains qui captent 21,83% et 20,52% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - À Vendat, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est très élevé durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 50,03% des personnes habilitées à voter à Vendat avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,4% pour le deuxième round.