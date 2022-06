Résultat de la législative à Vendat : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats des élections législatives 2022 à Vendat seront vraisemblablement divulgués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte assez vite qui des 10 candidats est qualifié pour le 2me tour.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 291 votants de Vendat ( Allier ) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,50% des votes au premier tour à Vendat. Le président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,90% et 13,29% des votes. Le choix des électeurs de Vendat était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55,53% des suffrages), laissant donc à Marine Le Pen 44,47% des votes.