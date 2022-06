Résultat des législatives à Vergt - Election 2022 (24380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Vergt

Le résultat des élections législatives 2022 à Vergt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Dordogne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Dordogne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Vergt est à présent connu. Le niveau de la participation représente 51% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Dordogne. Jacqueline Dubois a amassé 28% des suffrages. Elle coiffe au poteau Ludivine Le Berre (Rassemblement National) et Sébastien Peytavie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 23% et 22% des voix. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale découlera des choix des électeurs des 165 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vergt Sébastien Peytavie Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,09% 21,68% Jacqueline Dubois Divers centre 20,31% 27,83% Ludivine Le Berre Rassemblement National 17,59% 23,14% Christian Teillac Divers gauche 13,61% 9,87% Basile Fanier Les Républicains 12,45% 9,87% Anne-Laure Maleyre Reconquête ! 3,08% 2,27% Stéphane Roudier Régionaliste 2,57% 0,81% Frédérique Rouyard Lignon Droite souverainiste 1,49% 1,62% Laurence Trapy-Joinel Ecologistes 1,47% 1,46% Nécati Yildirim Divers extrême gauche 0,75% 1,29% Eric Garnier Divers gauche 0,59% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Vergt Taux de participation 56,16% 51,11% Taux d'abstention 43,84% 48,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 2,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 1,25% Nombre de votants 50 424 642

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vergt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:54 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Vergt ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,35% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Vergt le dimanche 10 avril. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,73% et 1,05% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,13% à Vergt pour ces légilsatives. 16:30 - À Vergt, des sondages tout aussi valables qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Vergt ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection présidentielle à Vergt avec 31,13% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,61%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,35% et Jean Lassalle à 7,26%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vergt ? À Vergt, la participation sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Vergt (24380). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 22,69% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,2% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Vergt ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,46% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Vergt. L'abstention était de 49,12% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Vergt Les résultats de l'élection législative 2022 à Vergt devraient être donnés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait tomber dans les heures suivantes pour la cité d'abord, avant la circonscription.

