Résultat de la législative à Verneuil d'Avre et d'Iton : en direct

En direct

18:53 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Verneuil d'Avre et d'Iton ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,09% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Verneuil d'Avre et d'Iton le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,79% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 22,21% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Verneuil d'Avre et d'Iton ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Verneuil d'Avre et d'Iton dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la présidentielle, à Verneuil d'Avre et d'Iton, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position au 1er tour de l'élection avec 31,26% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,65%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,09% et Éric Zemmour à 7,12%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Verneuil d'Avre et d'Iton À Verneuil d'Avre et d'Iton, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle serait par exemple en mesure de détourner les électeurs de Verneuil d'Avre et d'Iton des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 402 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 30,31% étaient restés chez eux. L'abstention était de 30,21% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Verneuil d'Avre et d'Iton ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des scrutins précédents, les 8 239 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 5 368 inscrits sur les listes électorales à Verneuil d'Avre et d'Iton, 57,97% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 53,6% au tour deux.