Résultat de la législative à Verrières-en-Anjou : en direct

18:59 - Quel verdict pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Verrières-en-Anjou ?

Dans les 8 bureaux de vote de Verrières-en-Anjou, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait enregistré 17,82% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,38% et 2,63% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 26,83% à Verrières-en-Anjou pour ce premier tour.