Résultat des législatives à Vic-la-Gardiole - Election 2022 (34110) [PUBLIE]

12/06/22 22:53

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Vic-la-Gardiole. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de l'Hérault dépendra du comportement de vote des électeurs des 14 autres communes qui lui sont rattachées.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Vic-la-Gardiole, qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? Lors du second tour de la présidentielle, 26,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,11% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Le président-candidat avait obtenu 19,14% des voix à Vic-la-Gardiole, à l'issue de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen enregistrait 35,78% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,08% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Pour rappel la majorité présidentielle a vu son score reculer tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

Les votants de Vic-la-Gardiole avaient donné 17,08% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,28% et 1,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 23,18% pour la Nupes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Vic-la-Gardiole (34110) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,78% des votes au premier tour à Vic-la-Gardiole, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,14% et 17,08% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vic-la-Gardiole avec 59,58% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 40,42% des suffrages.