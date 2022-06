Résultat de la législative à Vichy : en direct

En direct

18:46 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Vichy ? Dans les 17 bureaux de vote de Vichy, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 16,34% des suffrages il y a deux mois. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,47% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement viser 22,29% à Vichy pour ce premier tour.

16:30 - À Vichy, des sondages aussi parlants qu'en France ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle à Vichy avec 31,9% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 19,94%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,34% et Éric Zemmour à 10,12%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront certainement cette donne lors des législatives dans la commune dimanche. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Au même moment, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Vichy ? À Vichy, le niveau de participation constituera sans nul doute un facteur décisif de ces élections législatives 2022. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,74% des électeurs de la ville, contre une participation de 70,07% au premier tour, soit 12 391 personnes. La guerre russo-ukrainienne et son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à faire surtout gagner le taux d'abstention à Vichy (03200).

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Vichy ? L'étude des derniers scrutins permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Durant les législatives de 2017, 47,54% des personnes aptes à voter à Vichy s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 43,09% pour le round numéro deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.