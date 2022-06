Résultat de la législative à Vignacourt : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vignacourt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vignacourt. En direct 18:14 - La coalition LFI-PS-EELV compte à Vignacourt Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 22,56% à Vignacourt avant le premier tour des législatives. C'est en effet le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 39,89% des suffrages lors de la première manche des législatives. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Vignacourt ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités de chaque territoire. Au soir du 1er round, le 12 juin dernier, les électeurs de Vignacourt ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a collecté 39,89% des bulletins de vote. La candidature Rassemblement National reçoit 25,47% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 18,66% des voix. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser lors du second tour des législatives à Vignacourt ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention représentait 24,89% dans la commune, contre une abstention de 26,48% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour d'élections législatives ? La semaine dernière, 46,8% des personnes en capacité de voter à Vignacourt avaient participé à l'élection. 10:30 - La deuxième manche des élections est en cours à Vignacourt Les éléments clés de cette deuxième étape des législatives 2022 à Vignacourt sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser la participation.

Résultats des législatives 2022 à Vignacourt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vignacourt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Vignacourt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vignacourt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vignacourt François Ruffin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 39,89% Nathalie Ribeiro-Billet (Ballotage) Rassemblement National 22,58% 25,47% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 18,66% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 6,93% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 3,02% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 2,46% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 2,35% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 0,56% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 0,67% Participation au scrutin Circonscription Vignacourt Taux de participation 45,92% 46,80% Taux d'abstention 54,08% 53,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,77% Nombre de votants 38 588 915

Le résultat de la législative à Vignacourt a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de votes parmi les citoyens de Vignacourt de la 1ère circonscription de la Somme. La participation atteint 47% des citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 915 votants). François Ruffin a raflé 40% des suffrages au niveau de la ville. Il ressort devant Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) et Pascal Rifflart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 25% et 19% des voix. Les citoyens des 80 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Somme voteront-ils comme ceux de Vignacourt ?

Législatives 2022 à Vignacourt : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Vignacourt (80650) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant soutiendront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Vignacourt, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27% et 16% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Vignacourt avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 53% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.