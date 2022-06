Résultat des législatives à Vignacourt - Election 2022 (80650) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Vignacourt

Le résultat des élections législatives 2022 à Vignacourt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Vignacourt. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Vignacourt. Les citoyens de 80 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Somme.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vignacourt François Ruffin Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,09% 39,89% Nathalie Ribeiro-Billet Rassemblement National 22,58% 25,47% Pascal Rifflart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,31% 18,66% Mathilde Roy Les Républicains 7,01% 6,93% Pascal Fradcourt Divers centre 3,25% 3,02% Pascal Scribe Reconquête ! 2,72% 2,46% Thierry Vandeplassche Ecologistes 2,01% 2,35% Jean-Patrick Baudry Divers extrême gauche 1,15% 0,56% Noé Boxoën Droite souverainiste 0,88% 0,67% Participation au scrutin Circonscription Vignacourt Taux de participation 45,92% 46,80% Taux d'abstention 54,08% 53,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,77% Nombre de votants 38 588 915

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vignacourt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Vignacourt ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Vignacourt comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 16,01% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,49% et 1,85% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 20,35% à Vignacourt pour ces légilsatives. 16:30 - À Vignacourt, des sondages tout aussi justes ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Vignacourt au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Vignacourt cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,1% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 27,05%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,01% et Éric Zemmour à 7,05%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Vignacourt ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Vignacourt ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 960 personnes en âge de voter dans la commune, 75,11% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,52% au premier tour, ce qui représentait 1 441 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - La participation aux législatives 2022 à Vignacourt peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes élections législatives, sur les 1 958 personnes en âge de voter à Vignacourt, 55,01% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,53% pour le round deux. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Vignacourt Au cas où vous êtes toujours dans le doute concernant les 9 candidats au premier tour dans la circonscription de Vignacourt, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Vignacourt : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Vignacourt (80650) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant soutiendront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Vignacourt, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27% et 16% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Vignacourt avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 53% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.