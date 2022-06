Résultat de la législative à Villefranche-de-Rouergue : en direct

En direct

18:50 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Villefranche-de-Rouergue ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Villefranche-de-Rouergue, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 23,15% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,3% et 3,14% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 29,59% à Villefranche-de-Rouergue pour ces légilsatives.

16:30 - À Villefranche-de-Rouergue, des sondages aussi parlants ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Villefranche-de-Rouergue, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 27,1% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 23,15%, puis Marine Le Pen à 20,16% et Éric Zemmour à 6,06%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce tableau lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%.

14:30 - À Villefranche-de-Rouergue, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? L'un des critères clés de ces législatives sera incontestablement le taux d'abstention à Villefranche-de-Rouergue. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages est par exemple capable de détourner les habitants de Villefranche-de-Rouergue des urnes. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 29,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 27,0% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Villefranche-de-Rouergue en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins passés. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 8 930 personnes aptes à participer à une élection à Villefranche-de-Rouergue s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 51,15%), à comparer avec un taux de participation de 29,2% pour le second tour.