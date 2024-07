Résultat des législatives 2024 à Rieupeyroux (12240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont choisir les supporters du Front populaire à Rieupeyroux ? L'autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire avant le premier tour. Le bloc a réuni plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Rieupeyroux, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 27,19% des votes dans la commune. Un chiffre qui a bondi de 9 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Rieupeyroux en 2 ans Le nombre de votes du RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement, à l'échelle locale. La progression du parti, qui se monte déjà à 23 points à Rieupeyroux entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble ce dimanche soir à Rieupeyroux ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a ses chances de s'imposer. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Rieupeyroux, grattant 12,69% des voix sur place, contre 33,59% pour André At (Les Républicains). Sur la commune de Rieupeyroux, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 54,95% contre 45,05% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Déjà 35,58% pour le RN à Rieupeyroux aux élections législatives Selon les études rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait décrocher moins de 250 députés au terme des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes maintiendraient une centaine de sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) a obtenu 35,58% des suffrages à Rieupeyroux dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Samuel Deguara (Ensemble !) et Laurent Alexandre (Union de la gauche) suivaient en obtenant 33,48% et 27,19% des votants dans la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Marie-Christine Parolin accumulant cette fois 33,11%, devant Laurent Alexandre avec 32,73% et Samuel Deguara avec 30,55%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Rieupeyroux : quelle évolution ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 2 011 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Comme spécifié dans la précédente publication, la participation lors du premier round des législatives à Rieupeyroux a atteint 73,86%, plus importante de 16 points que celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait effectivement 57,35% des inscrits sur les listes électorales de Rieupeyroux, contre une participation de 58,89% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives à Rieupeyroux ? La participation constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives. L'abstention était de 26,14% à Rieupeyroux lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,49% au premier tour. Au second tour, 47,52% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Rieupeyroux aujourd'hui ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,82% dans la ville, à comparer avec une abstention de 22,34% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Rieupeyroux ?

17:29 - Rieupeyroux : élections législatives et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rieupeyroux mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (71,89%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Avec ses 9,36% d'agriculteurs pour 1 933 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (12,78%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,25%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Rieupeyroux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,71% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.