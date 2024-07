Résultat des législatives 2024 à Villeneuve (12260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Villeneuve ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Villeneuve, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,61% des votes dans la localité. Un score plus élevé de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Villeneuve en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 20 points sur place entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Villeneuve Le résultat des premier et second tours de 2022 peut aussi sembler un indice à décortiquer au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 29,19% à Villeneuve, le binôme LREM avait aussi été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Villeneuve se tournera d'ailleurs encore vers Samuel Deguara au second tour, finalement à la première place localement avec 56,12%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,88%.

20:05 - À Villeneuve, les résultats des législatives aussi valables aujourd'hui ? Samuel Deguara (Majorité présidentielle) a collecté 34,49% des suffrages à Villeneuve dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) et Laurent Alexandre (Front populaire) suivaient en recueillant 32,53% et 28,61% des votants à l'échelle municipale. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription de l'Aveyron, puisque c'est Marie-Christine Parolin qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 33,11% devant Laurent Alexandre avec 32,73% et Samuel Deguara avec 30,55%. Un résultat qui changera certainement la physionomie du second tour dans la commune.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Villeneuve ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Villeneuve, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 27,88%, inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 45,01% des personnes habilitées à participer à une élection à Villeneuve avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 45,13% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Villeneuve, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément essentiel L'une des clés des législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de la participation. 27,88% des électeurs de Villeneuve ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46% au premier tour. Au second tour, 46,68% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Villeneuve ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,92% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,22% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité sont de nature à faire augmenter le taux de participation à Villeneuve.

17:29 - Villeneuve : législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Villeneuve comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 964 habitants répartis dans 1 212 logements, cette ville présente une densité de 30 habitants/km². Ses 204 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 608 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (71,04%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 58,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 493,99 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Villeneuve, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.