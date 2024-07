Résultat des législatives 2024 à Naucelle (12800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Naucelle, qui va raffler les électeurs de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Naucelle, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,04% des votes dans la commune. Un score qui a décollé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Naucelle en 2 ans L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà glané 23 points ici entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux dernières législatives à Naucelle Analyser l'entre-deux tours de 2022 donne aussi des indices clés au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, André At (Les Républicains) l'emportait au premier tour dans la commune de Naucelle, grattant 36,88% des suffrages sur place. Naucelle se tournera en revanche vers Samuel Deguara (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 53,77%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,23%.

20:05 - Samuel Deguara (Majorité présidentielle) devant ses concurrents lors de la législative à Naucelle Samuel Deguara (Ensemble !) a amassé 37,32% des voix à Naucelle le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) et Laurent Alexandre (Front populaire) suivaient en décrochant respectivement 32,57% et 26,04% des votants. Les habitants de Naucelle avaient opté pour un autre choix que ceux de la 2ème circonscription de l'Aveyron, puisque Marie-Christine Parolin y remportait ce premier tour, avec cette fois 33,11% devant Laurent Alexandre avec 32,73% et Samuel Deguara avec 30,55%.

19:21 - La participation inspectée avec attention à Naucelle L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Naucelle a diminué de 14 points, atteignant 25,78%. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 39,29% des personnes en âge de participer à une élection à Naucelle avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 39,24% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Naucelle, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Naucelle, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Naucelle a atteint 25,78%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,21% dans la commune. L'abstention était de 21,35% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,26% au premier tour. Au deuxième tour, 43,19% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Naucelle ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Naucelle Quel portrait faire de Naucelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 023 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 176 entreprises, Naucelle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 14,53% des résidents sont des enfants, et 38,46% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,87% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 336,97 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Naucelle incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.