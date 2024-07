Résultat des législatives 2024 à Rignac (12390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Un potentiel de 30% à 30,07% pour la gauche à Rignac La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va irrémédiablement influer sur ce second tour. Premier indicateur : le bloc a réuni plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Rignac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,07% des votes dans la localité. Un score en forte hausse en comparaison des 22,07% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 40,22% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Rignac ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national lors des dernières élections législatives au niveau national, soit 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Rignac s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 14,55% en 2022 à 29,59% le 30 juin dernier). De quoi anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel en 2022 Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Rignac offrait aussi 29,22% pour Samuel Deguara des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 22,07% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! (59,78% contre 40,22% pour LFI-PS-PC-EELV). Samuel Deguara remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les tendances avant le deuxième tour des législatives 2024 à Rignac Grâce à 37,01% des suffrages, Samuel Deguara (Ensemble pour la République) a pris la tête à Rignac, dimanche 30 juin dernier pour le premier round de la législative. Laurent Alexandre (Front populaire) recueillait 30,07%. Enfin, Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) décrochait 29,59% des électeurs. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Marie-Christine Parolin qui s'y imposait, avec cette fois 33,11% devant Laurent Alexandre avec 32,73% et Samuel Deguara avec 30,55%. Le classement du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - L'abstention scrutée à la loupe à Rignac Au fil des dernières années, les 2 151 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Rignac a été de 74,53%, surpassant celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 61,71% des personnes aptes à voter à Rignac avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 60,59% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives 2024 à Rignac demeure l'abstention À Rignac, le taux de participation constitue incontestablement un facteur déterminant de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Rignac s'élevait à 25,47%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 15,73% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,74% au premier tour et 42,43% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Rignac ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens de Rignac.

17:29 - Rignac : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Rignac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 10,26% d'agriculteurs pour 2 009 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 181 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (31,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 28,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 746 € par an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Rignac, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de la France.