En direct

18:47 - Que vont décider les supporters de gauche à Villejuif ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Villejuif. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,31% et 1,42% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 49,55% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Villejuif.

16:30 - À Villejuif, des sondages aussi pertinents ? La dernière présidentielle, à Villejuif, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 42,82% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 23,63%, puis Marine Le Pen à 10,15% et Éric Zemmour à 5,37%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront sans doute modifier ce tableau à Villejuif au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité présidentielle a chuté très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Villejuif Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Villejuif, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 35,3% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,13% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont susceptibles d'impacter la participation à Villejuif (94800).

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Villejuif ? Au fil des dernières années, les 55 212 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 29 269 inscrits sur les listes électorales de Villejuif s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 43,5%), contre une participation de 37,42% au deuxième round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.