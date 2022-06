Résultat de la législative à Villeneuve : 2e tour en direct

En direct

18:14 - Le bloc des Insoumis et alliés avait terminé en 2e position il y a sept jours à Villeneuve Les habitants de Villeneuve avaient donné 23,33% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour l'étape première des législatives. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,35%, 3,68%, 3,27% et 2,29% il y a deux mois. Soit un point de départ théorique de 26,59% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Villeneuve.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Villeneuve ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 29,19% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Villeneuve au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Parti radical de gauche qui obtiennent dans l'ordre 23,33% et 12,66% des suffrages.

13:30 - À Villeneuve, le score de la participation au 2e tour des législatives 2022 sera un élément essentiel Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième tour contre 44,6% en 2012, toujours au second tour. Les jeunes affichent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour le second tour des législatives ? En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'élevait à 67,4% au niveau de Villeneuve au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,8% au second round.