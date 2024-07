Résultat des législatives 2024 à Villefranche-de-Rouergue : les premiers chiffres du 2e tour

À Villefranche-de-Rouergue, l'une des clés des élections législatives est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Le taux de votants à Villefranche-de-Rouergue pour le premier tour des législatives 2024 était de 70,2%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,22% au premier tour. Au second tour, 48,53% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Villefranche-de-Rouergue ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 70,38% au second tour, soit 5 943 personnes. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les électeurs de Villefranche-de-Rouergue vers les urnes.

17:29 - Les défis socio-économiques de Villefranche-de-Rouergue et leurs implications électorales

Dans la commune de Villefranche-de-Rouergue, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 259 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,1%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 830 euros/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 319 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,82% et d'une population étrangère de 6,99% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Villefranche-de-Rouergue mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,85% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.