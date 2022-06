Résultat de la législative à Villeneuve-la-Garenne : en direct

12/06/22 18:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-la-Garenne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Pour la Nupes, les 55,69% de Mélenchon à Villeneuve-la-Garenne scrutés Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était limitée à Villeneuve-la-Garenne, le député de Marseille ayant obtenu 55,69% des suffrages dans la commune. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,52% et 0,78% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 57,99% à Villeneuve-la-Garenne pour ce premier tour. 16:30 - À Villeneuve-la-Garenne, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? À Villeneuve-la-Garenne, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 55,69% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 19,82%, puis, avec 10,76%, Marine Le Pen et enfin, à 4,03%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être chambouler ce paysage à Villeneuve-la-Garenne dimanche. Il faut se rappeler que la Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Villeneuve-la-Garenne Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Villeneuve-la-Garenne, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 56,08% dans l'agglomération, contre une participation de 66,39% au premier tour, ce qui représentait 8 496 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est susceptible de pousser les électeurs de Villeneuve-la-Garenne (92390) à rester chez eux. 11:30 - À Villeneuve-la-Garenne quel était le taux de la participation à Villeneuve-la-Garenne en 2017 ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté généralement les électeurs de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 12 445 inscrits sur les listes électorales à Villeneuve-la-Garenne, 71,38% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 67,74% pour le second round. 09:30 - Une plage horaire plus longue pour ces législatives à Villeneuve-la-Garenne Les caractéristiques de ces élections législatives à Villeneuve-la-Garenne sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription qui aligne 12 candidats. Un niveau supérieur à celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour améliorer la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-la-Garenne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villeneuve-la-Garenne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine

Tête de liste Liste Abdelaziz Bentaj Les Républicains Corinne Dangas Divers Gaël Quirante Divers extrême gauche Samir Boumedienne Divers Anna Le Gal Ecologistes Marie-Laure Décaillet Reconquête ! Mariam Camara Rassemblement National Corinne Jan Divers extrême gauche Gary Chollet Ecologistes Zina Bounab Divers extrême gauche Elsa Faucillon Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Ange Badin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Villeneuve-la-Garenne : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Villeneuve-la-Garenne ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 55,7% des votes au premier tour à Villeneuve-la-Garenne, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 19,8% et 10,8% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 74,8% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 25,2% des voix. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des voix des habitants de cette ville à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?