Résultat des législatives à Épinay-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des 47,6% de la Nupes à Épinay-sur-Seine ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en attirer une part. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Épinay-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet glané 47,6% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 9,01% à Épinay-sur-Seine le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 47,39% de Manon Aubry (LFI), les 3,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 61% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Épinay-sur-Seine Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'on a observé près de 8 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Épinay-sur-Seine semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place.

15:31 - Le RN relégué à Épinay-sur-Seine lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. À Épinay-sur-Seine, les dernières européennes ont offert la première place à la liste de Manon Aubry en effet avec 47,39% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 14,75%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 9,01%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Épinay-sur-Seine en 2022 ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans la commune d'Épinay-sur-Seine, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 9,62%, la cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 56,4% et 18,98% des voix. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 24,39% contre 75,61%.

12:32 - À Épinay-sur-Seine, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection des députés à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Épinay-sur-Seine, comptant 10,38%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 47,60% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 30,06% contre 69,94% pour les vainqueurs. Eric Coquerel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Épinay-sur-Seine : démographie et socio-économie impactent les législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Épinay-sur-Seine fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 53 489 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 4 853 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (57,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Épinay-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 13 833 résidents étrangers, soit 25,42% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 155 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,76%, synonyme d'une situation économique précaire. À Épinay-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Législatives à Épinay-sur-Seine : l'impact de la participation L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau de participation à Épinay-sur-Seine (93800). Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 69,27% au premier tour et seulement 68,44% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Épinay-sur-Seine pour les élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 45,45% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 35,46% au premier tour.