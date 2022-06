Résultat de la législative à Villeneuve-sur-Lot : en direct

18:46 - Quel résultat aux législatives de Villeneuve-sur-Lot pour le bloc LFI-PS-EELV ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Villeneuve-sur-Lot comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 22,09% des suffrages en avril dernier dans la localité. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,25% et 1,62% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 4,87% du côté des électeurs de gauche, et donc 26,96 en comptant le score de Mélenchon.