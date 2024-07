Résultat des législatives 2024 à Saint-Sylvestre-sur-Lot (47140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Saint-Sylvestre-sur-Lot ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a rassemblé 28,06% des votes au niveau de la France dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Sylvestre-sur-Lot, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 14,59% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 17,58% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,4% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 19 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Sylvestre-sur-Lot L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Saint-Sylvestre-sur-Lot pour le RN aux législatives 2024 ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saint-Sylvestre-sur-Lot, comme lors des législatives 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Sylvestre-sur-Lot, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,21% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,17% pour Olivier Damaisin (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il accumulait pourtant 63,3% des votes, devant les candidats Nupes (36,70%). C'est ainsi Annick Cousin chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Saint-Sylvestre-sur-Lot ce dimanche ? Avec 44,08% des bulletins de vote, Annick Cousin (Rassemblement National) a pris les devants à Saint-Sylvestre-sur-Lot, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Guillaume Lepers (Divers droite) et Xavier Czapla (Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 28,36% et 14,59% des votants. C'est aussi Annick Cousin qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne, avec cette fois 41,08%, devant Guillaume Lepers avec 24,99% et Xavier Czapla avec 18,36%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Saint-Sylvestre-sur-Lot au niveau de l'abstention ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 417 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Saint-Sylvestre-sur-Lot, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 68,66%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 56,11% des électeurs de Saint-Sylvestre-sur-Lot (47) avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 58,06% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 68,66% de participation lors de la première étape des législatives à Saint-Sylvestre-sur-Lot L'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. Dans la commune, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 68,66%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,47% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,09% au premier tour, ce qui représentait 1 420 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,58% au premier tour et 50,95% au second tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

17:29 - Saint-Sylvestre-sur-Lot : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Saint-Sylvestre-sur-Lot peut-elle affecter le résultat des législatives ? Dans la commune, 15,59% des résidents sont des enfants, et 15,93% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 296 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 968 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,27%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Sylvestre-sur-Lot mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,88% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.