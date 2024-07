Résultat des législatives 2024 à Monflanquin (47150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Monflanquin, que vont choisir les supporters de la gauche ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,97% des bulletins à Monflanquin. Un score en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte progression du Rassemblement national à Monflanquin en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections législatives 2024 à l'échelle locale. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Monflanquin ? Lors des législatives à l'époque, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Monflanquin, grattant 20,92% des votes sur place, contre 25,64% pour Xavier Czapla (LFI-PS-PC-EELV). Le Rassemblement national s'imposait en revanche au second tour, avec 54,04%, contre 45,96% pour le binôme Nupes.

20:05 - Déjà 39,49% pour le RN à Monflanquin aux élections législatives Annick Cousin (Rassemblement National) a obtenu 39,49% des voix à Monflanquin dimanche 30 juin dernier, pour le premier round des élections législatives. Guillaume Lepers (Divers droite) et Xavier Czapla (Union de la gauche) suivaient en recueillant respectivement 23,89% et 19,97% des votants. Annick Cousin était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 41,08%, devant Guillaume Lepers avec 24,99% et Xavier Czapla avec 18,36%.

19:21 - Monflanquin : importante participation aux législatives 2024 À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des élections précédentes ? À Monflanquin, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a été de 26,25%, inférieur de 17 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 43,37% dans la commune de Monflanquin, à comparer avec un taux d'abstention de 41,62% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 73,75% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 à Monflanquin À Monflanquin, la participation constitue sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives. Dans la commune, dimanche, 26,25% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 858 personnes en âge de voter dans la commune, 20,4% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,49% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,7% au premier tour. Au second tour, 44,13% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Les données démographiques de Monflanquin révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Monflanquin peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,84% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (38,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 046 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,00%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,4%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,61%, comme à Monflanquin, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.