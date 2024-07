Résultat des législatives 2024 à Monsempron-Libos (47500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes à Monsempron-Libos ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Monsempron-Libos, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,1% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 26,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Monsempron-Libos L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Monsempron-Libos entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Monsempron-Libos ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Monsempron-Libos pour le RN ce soir ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Monsempron-Libos, comme lors des législatives 2022 ? Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Monsempron-Libos avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 26,10%, alors que le RN sera derrière à 19,95%. Surprise totale : le RN réussira finalement à finir en tête de ces législatives, avec 52,92%, contre 47,08% pour le binôme Nupes à la fin du deuxième round.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN à ce stade Annick Cousin (Rassemblement National) a enregistré 38,2% des voix à Monsempron-Libos le 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Guillaume Lepers (Divers droite) et Xavier Czapla (Union de la gauche) avec respectivement 22,17% et 19,1% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Annick Cousin rassemblant cette fois 41,08%, devant Guillaume Lepers avec 24,99% et Xavier Czapla avec 18,36%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Monsempron-Libos au niveau de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Comme précisé dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Monsempron-Libos a atteint 26,7%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 39,32% des inscrits sur les listes électorales de Monsempron-Libos (47), à comparer avec une abstention de 43,1% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Monsempron-Libos, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Monsempron-Libos ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Monsempron-Libos était de 26,7%. Au premier tour de la dernière présidentielle, 19,32% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,59% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,44% au premier tour. Au deuxième tour, 45,81% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Monsempron-Libos ? La perte de pouvoir d'achat serait capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Monsempron-Libos.

17:29 - Comment la composition démographique de Monsempron-Libos façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Monsempron-Libos, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 231 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,14%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1824,98 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,65% et d'une population étrangère de 8,28% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Monsempron-Libos mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 41,84% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.