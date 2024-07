Résultat des législatives 2024 à Laroque-Timbaut (47340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Laroque-Timbaut ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les points du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Laroque-Timbaut, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,46% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 23,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,35% pour Yannick Jadot, 2,13% pour Fabien Roussel et 1,72% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 20 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Laroque-Timbaut Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le RN à Laroque-Timbaut ? Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Laroque-Timbaut ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN tirait aussi son épingle du jeu à Laroque-Timbaut. Dans la commune, c'est Annick Cousin qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 25,77%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 60,66%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,34%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national au second tour à Laroque-Timbaut ? Annick Cousin (Rassemblement National) a collecté 45,94% des suffrages à Laroque-Timbaut dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Guillaume Lepers (Divers droite) et Xavier Czapla (Front populaire) avec respectivement 27,7% et 17,46% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Annick Cousin glanant cette fois 41,08%, devant Guillaume Lepers avec 24,99% et Xavier Czapla avec 18,36%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Laroque-Timbaut : quelle évolution ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Laroque-Timbaut s'est renforcée de 12 points, culminant à 75,86%. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 1 228 électeurs de Laroque-Timbaut (47) avaient en effet pris part au vote (soit 63,68%). La participation était de 59,08% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Laroque-Timbaut demeure la participation Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Laroque-Timbaut ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Laroque-Timbaut s'élevait à 75,86%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 56,95% au premier tour et 55,56% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,67% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,53% au premier tour, ce qui représentait 1 018 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Laroque-Timbaut (47340).

17:29 - Laroque-Timbaut : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Laroque-Timbaut peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,08% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (28,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 733 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,29%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,37%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Laroque-Timbaut mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,08% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.