Résultat de la législative à Villetaneuse : en direct

12/06/22 10:59

Les citoyens de Villetaneuse (93430) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 65,4% des suffrages au premier tour à Villetaneuse, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 16,0% et 8,7% des voix. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour grâce à 77,5% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 22,5% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la coalition de partis de gauche aux législatives ?