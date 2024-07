Résultat des législatives 2024 à Deuil-la-Barre : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Deuil-la-Barre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Deuil-la-Barre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,22% de cadres supérieurs pour 22 510 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 2 085 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (69,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 2 959 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 9,24%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2800,16 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Deuil-la-Barre manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.