Résultat des législatives à Pierrefitte-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche aussi dans le match à Pierrefitte-sur-Seine pour ces élections législatives ? Une autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,92% à Pierrefitte-sur-Seine. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 64% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Pierrefitte-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 57,93% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 61% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Pierrefitte-sur-Seine Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… On remarque que Pierrefitte-sur-Seine compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella affichant en effet 16,05% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 18,41% il y a cinq ans. Une situation qui tranche avec ce que l'on a pu voir sur la France entière, avec un peu plus de 8 points supplémentaires pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Un cas particulier pour Pierrefitte-sur-Seine lors des européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le trio de tête des récentes élections européennes à Pierrefitte-sur-Seine plaçait en effet dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann, troisième avec 8,92% des voix, devancée par la liste de Jordan Bardella avec 16,05% et enfin la liste de Manon Aubry avec 51,93%, en tête sur place.

14:32 - 58,05% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Pierrefitte-sur-Seine Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 11,24% contre 17,43% pour Emmanuel Macron et 58,05% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 73,92% contre 26,08% pour Le Pen.

12:32 - À Pierrefitte-sur-Seine, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Pierrefitte-sur-Seine, le RN finissait à la deuxième place, 10,59% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 57,93% pour Stéphane Peu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (75,61%). Stéphane Peu conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Pierrefitte-sur-Seine : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de Pierrefitte-sur-Seine peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 45% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,89%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (31,25%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1946,24 € par mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 33,76% et d'une population immigrée de 41,09% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,5% à Pierrefitte-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Pierrefitte-sur-Seine : quelles tendances ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'abstention à Pierrefitte-sur-Seine (93380). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 68,79% au premier tour et seulement 69,48% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 10 985 personnes en âge de voter dans la ville, 30,59% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 42,36% au deuxième tour.