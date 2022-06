Résultat de la législative à Villiers-le-Bel : en direct

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si la présidentielle s'était limitée à Villiers-le-Bel, le candidat insoumis ayant enregistré 54,8% des suffrages dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,12% et 0,89% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 56,81% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Villiers-le-Bel ?

Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Villiers-le-Bel, Jean-Luc Mélenchon finissait en première position avec 54,8% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,34%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position avec 14,2% et Éric Zemmour à 4,22%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront sans doute transformer la situation et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.