Résultat de la législative à Vimy : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 52,3% des personnes aptes à voter à Vimy avaient participé à l'élection. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3403 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 82,11% étaient allés voter. Le taux de participation était de 80,61% au premier tour, ce qui représentait 2743 personnes.

Grâce à 30,41% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Vimy le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 26,49% et 18,29% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés.

Le résultat de la législative à Vimy est tombé. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de votes parmi les 3407 électeurs de Vimy de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais. Toutefois, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais peut encore basculer si les électeurs des 41 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Vimy. L'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 48%, ce qui représente 1 625 non-votants. Alban Heusèle a recueilli 30% des votes au niveau de la commune. Jacqueline Maquet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Morgane Rengard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 26% et 18% des voix.

Les citoyens de Vimy ( Pas-de-Calais ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33.05% des suffrages au premier tour à Vimy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28.71% et 14.91% des suffrages. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour en captant 50.49% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 49.51% des votes.