Résultat des législatives à Vincennes - Election 2022 (94300) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Vincennes

Le résultat des élections législatives 2022 à Vincennes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Val-de-Marne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Vincennes. Les 32944 habitants de Vincennes votant dans la 6ème circonscription du Val-de-Marne ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er round des élections législatives. Dans la ville, Guillaume Gouffier-Cha a ainsi réuni 40% des votes. May Bouhada (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Huguette Frieh (Union des Démocrates et des Indépendants) décrochent dans l'ordre 32% et 7% des suffrages. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 2 autres communes qui lui sont rattachées. L'abstention s'établit à 40% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Val-de-Marne, ce qui représente 13 080 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vincennes Guillaume Gouffier-Cha Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,40% 39,87% May Bouhada Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,26% 32,44% Huguette Frieh Union des Démocrates et des Indépendants 6,30% 7,31% Charles Taieb Reconquête ! 6,26% 6,53% Catherine Chaput Rassemblement National 5,49% 4,74% Tony Renault Ecologistes 2,17% 2,33% Xavier Cornet Ecologistes 1,73% 1,79% Aniela Wyporek Ecologistes 1,67% 1,69% Luc Alonso Divers centre 1,33% 1,24% Benoit Willard Régionaliste 0,92% 0,86% Véronique Hunaut Divers extrême gauche 0,61% 0,51% Jothi Bourg Divers 0,45% 0,37% Alexandre Herzog Divers extrême gauche 0,35% 0,28% François Massot Régionaliste 0,04% 0,04% Fabrice Gillet Divers gauche 0,02% 0,01% Participation au scrutin Circonscription Vincennes Taux de participation 54,72% 60,30% Taux d'abstention 45,28% 39,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38% 0,36% Nombre de votants 44 933 19 864

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vincennes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Vincennes ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Vincennes, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 22,1% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 9,25% et 2,02% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 33,37% à Vincennes pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vincennes ? Emmanuel Macron avait obtenu 39,01% des voix à Vincennes, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 6,26% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,1% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Vincennes Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Vincennes, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français est de nature à pousser les habitants de Vincennes à rester chez eux. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,13% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 82,6% au premier tour, soit 27 073 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Vincennes ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 60,84% des personnes en capacité de participer à une élection à Vincennes s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 50,37% au second round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Vincennes pour les législatives Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce premier round des législatives à Vincennes, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Il y a 15 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 31 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Vincennes : les enjeux

Les citoyens de Vincennes (94) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,01% des suffrages au premier tour à Vincennes. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 22,10% et 9,25% des suffrages. Le choix des habitants de Vincennes était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (84,10% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 15,90% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette ville pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ?