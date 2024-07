Résultat des législatives 2024 à Saint-Mandé : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Mandé : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Saint-Mandé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,52% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 47,3%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,06% et d'une population immigrée de 11,72% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,47% à Saint-Mandé, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.