Résultat de la législative à Vivonne : en direct

12/06/22 10:55

Comme partout en France, les votants de Vivonne ( Vienne ) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Le président français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 32% des voix au premier tour à Vivonne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 24% et 18% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Vivonne grâce à 61% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 39% des votes.