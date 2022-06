En direct

18:59 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Vouneuil-sous-Biard ? Dans les 4 bureaux de vote de Vouneuil-sous-Biard, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 19,59% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,1% et 2,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,83% à gauche de l'échiquier (et donc 27,42% en comptant le score de Mélenchon).

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vouneuil-sous-Biard ? L'élection présidentielle d'avril, à Vouneuil-sous-Biard, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 35,43% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 19,59%, puis Marine Le Pen à 18,57% et Éric Zemmour à 5,19%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront peut-être la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Vouneuil-sous-Biard À Vouneuil-sous-Biard, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres éloigner les électeurs de Vouneuil-sous-Biard des urnes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 80,31% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 83,08% au premier tour, c'est-à-dire 3 711 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter lors des élections législatives 2022 à Vouneuil-sous-Biard ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 52,76% au premier tour des votants de Vouneuil-sous-Biard. L'abstention était de 45,55% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.