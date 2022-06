En direct

19:38 - Quel résultat à Vourles pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,49% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Vourles en avril. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,4% et 1,42% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 5,82% à gauche, et donc 18,31 en comptant le score de Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Vourles ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Vourles, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 38,51% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 17,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,49% et Éric Zemmour à 11,07%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives à Vourles, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Vourles ? À Vourles, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,25% dans la commune. L'abstention était de 16,14% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Vourles aux élections législatives 2022 ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2017, à l'occasion des législatives, 54,35% des personnes aptes à participer à une élection à Vourles avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 45,86% pour le deuxième round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.