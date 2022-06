Résultat de la législative à Vouziers : en direct

12/06/22 18:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vouziers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:58 - Pour la Nupes, les 13,14% de Mélenchon à Vouziers observés Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,14% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Vouziers le 10 avril dernier. Les reports des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,55% et 1,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 17,57% à Vouziers pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vouziers ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 25,55% des voix à Vouziers, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 33,68% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,14% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières semaines boulverseront probablement cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Vouziers L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés des élections législatives 2022 à Vouziers. Les incertitudes liées à une résurgence du coronavirus sont par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Vouziers (08400) de leur devoir civique. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,03% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 28,02% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Vouziers ? Au cours des dernières années, les 4 489 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 51,86% au premier tour des électeurs de Vouziers. Le taux de participation était de 45,97% pour le tour deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Vouziers On vote déjà depuis ce matin à Vouziers et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Vouziers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vouziers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Bruno North Reconquête ! Stella Batisse Droite souverainiste Estelle Drion Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Luc Warsmann Divers droite Sophie Perrin Nouvelle union populaire écologique et sociale Laure Augier Divers extrême gauche Monique Peltriaux Ecologistes David Lemoine Rassemblement National

Législatives 2022 à Vouziers : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Vouziers (Ardennes) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33.7% des votes au premier tour à Vouziers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien troisième homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 25.6% et 13.1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Vouziers grâce à 54.6% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45.4% des votes.