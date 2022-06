Résultat de la législative à Woustviller : 2e tour en direct

La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint 12,99% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 3 bureaux de vote de Woustviller. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. À Woustviller, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 10,88%, 1,86%, 1,33% et 1,13% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 15,2% à Woustviller pour ces légilsatives.

15:30 - À Woustviller, la candidature Rassemblement National en tête

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle nationale masquent toutefois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Woustviller. Dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives, les électeurs de Woustviller ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 29,37% des bulletins de vote. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui récupèrent 23,79% et 15,9% des votes.