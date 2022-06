Résultat de la législative à Zonza : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les candidats Régionaliste ont raflé 68,22% des suffrages dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour des élections législatives. Les représentants Divers droite et Rassemblement National les suivent avec dans l'ordre 11,21% et 9,42% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 21,76% à Zonza avant ces élections légilsatives. C'est en effet le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription, ces électeurs se sont très probablement portés, pour une partie d'entre eux, sur la nuance de gauche il y a sept jours et devraient faire de même ce dimanche.

Les habitants de Zonza ( Corse-du-Sud ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 27,4% des suffrages au premier tour à Zonza, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 19,0% et 16,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Zonza gratifiée de 57,0% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 43,0% des votes. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?