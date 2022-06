Résultat des législatives au Bourget - Election 2022 (93350) [PUBLIE]

13/06/22 00:09

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 au Bourget. Au Bourget, les 6306 habitants inscrits dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Raquel Garrido a rassemblé 35% des voix. Elle précède Jean-Christophe Lagarde (Union des Démocrates et des Indépendants) et Nabil Ait Akkache (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 29% et 13% des voix. Le taux de participation atteint 38% des citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 2 379 votants. Les citoyens des 2 autres communes composant la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis voteront-ils comme ceux du Bourget ?

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention au Bourget. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 36,68% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 29,3% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles cumulée avec les préoccupations dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont par exemple susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens du Bourget.

Le président avait obtenu 23,63% des voix au Bourget, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN se hissait à 14,1% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 44,2% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières heures changeront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement au Bourget. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,12% et 0,83% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 2,95% à gauche de l'échiquier (et donc 47,15% en comptant le vote Mélenchon).

Quel sera le résultat des élections législatives au Bourget ( Seine-Saint-Denis ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 44,2% des voix au premier tour au Bourget, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier d'affaires et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 23,6% et 14,1% des suffrages. Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour grâce à 71,1% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 28,9% des suffrages.