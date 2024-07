Résultat des législatives 2024 à Dugny : les premiers chiffres du 2e tour

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Dugny regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 328 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 533 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 892 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (65,55%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 2 223 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1991,49 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 20,86%, annonçant une situation économique mitigée. À Dugny, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

16:59 - Tenez-vous informé sur les législatives à Dugny

Les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Dugny sont accessibles depuis 8 heures et jusqu'à 20 heures pour permettre aux votants de décider. Ce dimanche 7 juillet 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le second tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les années à venir. Il y a deux ans, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Quelle alliance politique prendra la tête de ces élections législatives à Dugny ? Pour accéder aux urnes, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité et de votre carte d'électeur.